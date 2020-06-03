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Eğitim

YKS sınav ücreti ne zamana kadar yatırılır?

YKS sınav ücreti ne zamana kadar yatırılır? YKS başvurusunu yapmış fakat ücretini ödemede sorun yaşayan binlerce aday "YKS sınav ücretinin son tarihi ne zaman?" sorusunu araştırıyor. Bu mağduriyeti gidermek adına ÖSYM bir duyuru yaptı. Peki ama AİS başvurusunu yapan kişiler en son hangi tarihte para yatırabilir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:34:00 -
YKS sınav ücreti ne zamana kadar yatırılır?

AİS kaydını yapan fakat ücret konusunda sıkıntı yaşayan adaylar için ÖSYM bir duyuru yaptı. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün;

"YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

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