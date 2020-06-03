YKS sınav ücreti ne zamana kadar yatırılır? YKS başvurusunu yapmış fakat ücretini ödemede sorun yaşayan binlerce aday "YKS sınav ücretinin son tarihi ne zaman?" sorusunu araştırıyor. Bu mağduriyeti gidermek adına ÖSYM bir duyuru yaptı. Peki ama AİS başvurusunu yapan kişiler en son hangi tarihte para yatırabilir? İşte detaylar...