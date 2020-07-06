YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Binlerce öğrencinin beklediği "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sıklıkla araştırıyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvimde Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS tarihleri açıklandı. Peki ama YKS sonuçları ne zaman belli olacak ve öğrenciler bu sonuçlara ne zaman ulaşacak? İşte detaylar...
Adayların üniversite tercihlerinde kullanacakları puan, YKS sınav sonuçları ile kesinlik kazanacak. Dolayısıyla öğrencilerin gözü, ÖSYM'den gelecek olan habere çevrildi.
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime ulaşan öğrenciler sonuçları merak ediyor. ÖSYM'nin belirlediği ve açıkladığı takvime göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.