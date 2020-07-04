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Eğitim

YKS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

YKS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak? sorusu Üniversiteye girmek için hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci, iyi bir üniversite hayali ile TYT, AYT ve YDT oturumlarında soruları yanıtladı. Şimdi gözler ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklayacağı tarihte. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-04 18:29:00 -
YKS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

YKS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de bir kez daha duyuruldu.

İşte, 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih;

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı YKS sonuçları için tarih verildi.

YKS sınav sonuçları, 28 temmuz 2020'de açıklanacak.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

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