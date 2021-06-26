YKS öncesi Katar yalanıyla hükümete saldırmıştı... Kaynağı özür diledi! Kılıçdaroğlu da özür dileyecek mi?

Türkiye-Katar arasında Mart ayında imzalanan ve 25 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan protokol T24'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda haber sitesinde "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklinde haberleştirildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da T24'ün tweetini referans gösterdiği protokolün, sadece askeri sağlık eğitim alanında ve sadece Katarlı askeri personel ile askeri okul öğrencilerine yönelik bir 'öğrenci değişim programı' olduğu anlaşıldı. Türkiye'nin 20'nin üzerinde ülkeyle benzerini imzaladığı protokolde, kendi ülkelerinde tıp, eczacılık gibi alanlarda okuyan askeri öğrenciler 'değişim programı' çerçevesinde Türkiye'de aynı eğitime devam edebilecekler.

Söz konusu haber, bilinçli bir şekilde tam da YKS öncesinde yayınlandı. CHP'lilerin de yaymak için sıraya girdiği haberle, gençleri AK Parti hükümetine karşı kışkırtmayı amaçlayan odaklar, yalanları ortaya çıktıktan sonra özür diledi.

Kılıçdaroğlu'nun kaynağı T24, konuya dair şu paylaşımı yaptı:

Kılıçdaroğlu özür dileyecek mi?

T24'ün özrünün ardından gözler yalan söyleme makinesi Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu, yalan haberi kendi Twiiter hesabından paylaşarak şunları yazmıştı:

Okuduğunu anlamayan muhalefet lideri! Vay Türkiye'nin haline...

Dün yeniakit.com.tr'de, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı hakkında, "Okuduğunu anlamayan muhalefet lideri! Vay Türkiye'nin haline..." şeklinde haber yayınlanmıştı. Söz konusu haberin doğruluğu tescillendi.

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