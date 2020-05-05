Koronavirüs salgını eğitimi etkiledi. Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada YKS’nin 25-26 Temmuz’a ertelendiği duyurulmuştu. Ancak salgının kontrol altına alınması ve temmuz ayınla ilgili turizm sektörünün talepleri sebebiyle bu karar tekrar gözden geçirildi. Öğrenciler, “YKS ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS’nin haziran ayında yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler” dedi.