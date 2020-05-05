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Eğitim

YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?

YKS ne zaman olacak? Üniversite sınavlarına hazırlananlar “YKS ne zaman?” , “YKS yeni tarih” , “YKS ne zaman olacak?” , “YKS ertelendi mi?” , “YKS öne mi çekildi?” , “YKS haziran ayında mı?” , “YKS temmuz ayında mı?” konularını araştırıyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:01:00 -
YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını eğitimi etkiledi. Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada YKS’nin 25-26 Temmuz’a ertelendiği duyurulmuştu. Ancak salgının kontrol altına alınması ve temmuz ayınla ilgili turizm sektörünün talepleri sebebiyle bu karar tekrar gözden geçirildi. Öğrenciler, “YKS ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  YKS’nin haziran ayında yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler” dedi.

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