Koronavirüs salgını eğitim alanını da etkiledi. Salgın sebebiyle geçtiğim ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS’nin 20-21 Haziran yerine 25-26 Temmuz’da yapılacağını duyurmuştu. Ancak turizm sektörü sınavın hazirana çekilmesini istiyor. İşte, detaylar.

YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi?

YKS 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a çekildi. Ancak bu durum turizm sektörü tarafından eleştiriliyor. Turizm sektörünün aksamaması için sınavın yeniden haziran ayına çekilmesi talep ediliyor. Ancak öğrenciler sınav tarihinin değişmemesini istiyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde kabine toplantısı yapılacak. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YKS tarihiyle açıklama yapması bekleniyor.