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Eğitim

YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi?

YKS ne zaman? Üniversite sınavına hazırlananlar YKS tarihinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini merak ediyor. Daha önce 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenen YKS’nin yeniden haziran ayına çekilip çekilmeyeceği konuşuluyor. Öğrenciler “YKS tarihi değişti mi?” , “YKS 2020 ne zaman?” , “YKS yeni tarihi” , “YKS haziran ayında mı?” , “YKS temmuz ayında mı?” konularını araştırıyor. Peki, üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi?

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:03:00 -
YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi?

Koronavirüs salgını eğitim alanını da etkiledi. Salgın sebebiyle geçtiğim ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS’nin 20-21 Haziran yerine 25-26 Temmuz’da yapılacağını duyurmuştu. Ancak turizm sektörü sınavın hazirana çekilmesini istiyor. İşte, detaylar.

YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi?

YKS 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a çekildi. Ancak bu durum turizm sektörü tarafından eleştiriliyor. Turizm sektörünün aksamaması için sınavın yeniden haziran ayına çekilmesi talep ediliyor. Ancak öğrenciler sınav tarihinin değişmemesini istiyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde kabine toplantısı yapılacak. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  YKS tarihiyle açıklama yapması bekleniyor.

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