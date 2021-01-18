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Eğitim YKS ne zaman 2021 | YKS tarihi açıklandı mı?
Eğitim

YKS ne zaman 2021 | YKS tarihi açıklandı mı?

2021 YKS ne zaman? | Üniversite sınavına hazırlanan milyonların gözü kulağı ÖSYM'nin yapacağı açıklamadaydı. Konu hakkında beklenene açıklama geldi. Peki, YKS 2021 ne zaman yapılacak? YKS 2021 tarihi | YKS başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 17:29:00 -
YKS ne zaman 2021 | YKS tarihi açıklandı mı?

YKS başvuruları ne zaman başlayacak? | 2021 yılında yapılacak olan sınavların tarihleriyle ilgili açıklama ÖSYM'den geldi. Peki, YKS ne zaman 2021 | YKS başvuruları ne zaman?

YKS ne zaman 2021 | YKS tarihi açıklandı mı?

ÖSYM YKS 2021 tarihi açıklandı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre; 2021 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021'de yapılacak. Başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

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