YKS başvuruları ne zaman başlayacak? | 2021 yılında yapılacak olan sınavların tarihleriyle ilgili açıklama ÖSYM'den geldi. Peki, YKS ne zaman 2021 | YKS başvuruları ne zaman?

YKS ne zaman 2021 | YKS tarihi açıklandı mı?

ÖSYM YKS 2021 tarihi açıklandı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre; 2021 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021'de yapılacak. Başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.