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Eğitim YKS geç başvuruları başladı mı? YKS geç başvuru ücreti ne kadar oldu?
Eğitim

YKS geç başvuruları başladı mı? YKS geç başvuru ücreti ne kadar oldu?

2021 YKS sınavı için adaylar, heyecanlı bekleyiş içerisinde. YKS sınavına girecek adaylar, 2021 YKS sınavı başvurularını tamamladı. Söz konusu sınav için başvurularını yapamayan adaylar, YKS geç başvuru tarihlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Geç başvuru tarihlerinde; YKS sınavı için belirlenen normal başvuru sürecinden farklı bir ödeme kabul edilecek. Peki, YKS geç başvuruları başladı mı? YKS geç başvuru ücreti ne kadar oldu?YKS geç başvuru ücreti nereden, nasıl ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 20:32:00 -
YKS geç başvuruları başladı mı? YKS geç başvuru ücreti ne kadar oldu?

YKS başvuru sürecinde başvurularını yapmayan adaylar için YKS geç başvuruları tarihi merak ediliyor. Geç başvuru günleri 2 gün sürecek. Bu süreçte başvurularını tamamlamayan adaylar sınava giremeyecek.

Binlerce aday, 2021 YKS sınavını heyecanla bekliyor. Sınava katılmak için başvurularını yapan adaylar, merkezlerin açıklanması için süreci yakından takip ediyor. YKS sınavı için normal başvuru sürecinde başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar ise geç başvuru tarihlerinde başvurularını yapacak.

YKS geç başvuruları başladı mı?

ÖSYM 2021 sınav takvimine göre YKS geç başvuruları 17 Mart 2021 tarihi saat 10:00’da alınmaya başlayacak. Söz konusu geç başvuru tarihleri 18 Mart 2021 tarihi saat 23.59’a kadar devam edecek.

Başvurular ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar oldu?

YKS geç başvuru ücreti için bu yıl belirtilen miktar her oturum için 135 TL olarak belirlendi.

YKS geç başvuru ücreti ödemesi nasıl yapılır?

Ödemeler ise sadece ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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