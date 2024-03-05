ÖSYM Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvuruları başladı.

1 Şubat’ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59’da sona erdi. ÖSYM, başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı tanıdı.

Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti her sınav için ayrı olarak ödenmektedir. Başvuru sürecinde ücretlendirme 295 lira olarak belirlenmişti. Geç başvurularda ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

YKS geç başvuru ücreti her sınav için 442,5 olarak ödenecek.

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YKS GEÇ BAŞVURU NASIL NEREDEN YAPILIR?

2024 YKS başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla belirlenen tarihler ve saatler arasında yapılacaktır.