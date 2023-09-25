YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy: "Sevgili gençler, 2023-YKS Ek Yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversiteye yerleşen adaylarımızı tebrik ediyorum. Üniversiteli kardeşlerimizin tahsillerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum."
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.