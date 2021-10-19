YKS ek yerleştirme KYK yurt başvurusu ne zaman? YKS 1. ve 2. ek yerleştirme KYK yurt başvuru sonucu

YKS yerleştirme sonuçları ile üniversiteye kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için YKS 1. ek tercih ve YKS 2. ek tercih şans verildi. YKS 1. ek yerleştirme sonuları 1 Ekim’de açıklandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS ek yerleştirme sonuçları sonrası bir programa yerleşemeyen adaylar için ÖSYM YKS 2. ek tercih başvurusu başladı. 2021 YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2021 YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih işlemlerini tamamladı.

YKS ek yerleştirme ile yerleşenler KYK yurt başvurusu ne zaman?

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, "Yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak." denildi. Buna göre, YKS ve DGS'de tüm yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından yurt başvuruları ek yerleştirme ile belirli günlerde alınmakta.

KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 18 Ekim tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 18 Ekim tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KKYK yurt başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilmeke. e Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.) Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz.