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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 ek tercih

YKS ek tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde bitti. Tercih yapan öğrenciler şimdi ÖSYM tarafından yapılacak 2019 ek tercih sonuçlarına göz çevirmiş durumda. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? İşte detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:11
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 ek tercih

YKS ek tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde bitti. Tercih yapan öğrenciler şimdi ÖSYM tarafından yapılacak 2019 ek tercih sonuçlarına göz çevirmiş durumda. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? İşte detaylar...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ek yerleştirme prosedürü işleyişi

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C'de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

Ek yerleştirme nedir?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:11
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  10. 2015 ÖSYS ek yerleştirme işlemleri
  11. 2015 Ek Yerleştirme Nasıl Yapılacak?
  12. Ek yerleştirme
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  14. 2019 Ek yerleştirme
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