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YKS birincilerinin illeri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-27 09:58:07 -
YKS birincilerinin illeri belli oldu

ANKARA (AA) - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 adayın birinci olduğunu bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından YKS'de birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, YKS'nin TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.

YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

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