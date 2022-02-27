YKS başvuruları ne zaman bitecek? 2022 YKS başvuruları ne zaman sona erecek?

2022 YKS başvuruları başladı ve üniversite adayları internete akın etti. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. 2022 YKS başvurusu ne zamana kadar yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” açıklamasını yapmıştı.

YKS 2022 başvuruları son gün ne zaman?

ÖSYM üzerinden 2022 YKS başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

2022 YKS sınav başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzunu yayınladı. Yayınlanan 2022 ÖSYM YKS kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

2022 YKS sınavı ne zaman?

2022 TYT sınav tarihi: 18 Haziran 2022

2022 AYT sınav tarihi: 19 Haziran 2022

2022 YDT sınav tarihi: 19 Haziran 2022

YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman çaıklanacak?

YKS 2022 sınav sonuçları 20 Temmuz 2022'da ÖSYM üzerinden açıklanacak.

ÖSYM 2022 başvuru kılavuzu için tıklayın