YKS başvuruları bugün başlıyor

Geleceklerini şekillendirmek isteyen milyonlarca öğrenci için 2026 YKS başvuru ekranı açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte sınavın tüm detayları netleşirken, adayların başvuru süresince herhangi bir hak kaybı yaşamaması için takvime dikkat etmesi gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Adaylar başvurularını bugün başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte 6 Şubat Cuma gününden 2 Mart tarihine kadar yapabilecek.

İşlemler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri girilerek gerçekleştirilecek.

Belirlenen tarihlerde başvurusunu yapamayanlar için ise 10-12 Mart tarihleri arasında geç başvuru imkanı tanınacak.

2026 YKS SINAV TAKVİMİ: TYT VE AYT NE ZAMAN?

Üniversite sınavı bu yıl da üç oturumda tamamlanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te, son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te gerçekleştirilecek.

Sınav maratonunun ardından heyecanla beklenen sonuçlar ise 22 Temmuz’da ilan edilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME DETAYLARI

Adayların girmek istedikleri her oturum için ayrı bir ücret ödemesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl oturum başı 450 TL olan başvuru ücretinin, bu yıl güncel kılavuzla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Adaylar ödemelerini ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapabilecekler.

Geç başvuru yapan adayların ise sınav ücretini %50 artırımlı olarak ödeyeceklerini hatırlatmakta fayda var knk.