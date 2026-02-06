  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist israil’den Ramazan Öncesi "Mescid-i Aksa" Prangası! Alçak Plan Devrede: Müslümanların İbadetine Yasak, Zulme Devam! CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!" Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz Kendini beğenmiş CHP’li başkana fena kapak! 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!' Gazze için yeniden yolda! Küresel Sumud Filosu 29 Martta Barselona’dan hareket edecek Trump'tan "İran'a saldırı" mesajı AK Partili Ensarioğlu’dan DEM’in yardım şovuna teşhis! ‘Siyasi bir şov!’ Almanya İran ilişkileri gergindi koptu! Erakçi’den Başbakan Merz’e rest! Gazze’nin Direnişi Dünyayı Titretti! ABD’li Vatandaştan Tarihi İtiraf: "Bizi Siz Özgürleştirdiniz!"
Eğitim YKS başvuruları bugün başlıyor
Eğitim

YKS başvuruları bugün başlıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
YKS başvuruları bugün başlıyor

Milyonlarca adayın beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci bugün (6 Şubat) itibarıyla resmen başladı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav için adaylar, başvurularını 2 Mart'a kadar ÖSYM üzerinden yapabilecek.

Geleceklerini şekillendirmek isteyen milyonlarca öğrenci için 2026 YKS başvuru ekranı açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte sınavın tüm detayları netleşirken, adayların başvuru süresince herhangi bir hak kaybı yaşamaması için takvime dikkat etmesi gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Adaylar başvurularını bugün başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte 6 Şubat Cuma gününden 2 Mart tarihine kadar yapabilecek.

İşlemler, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri girilerek gerçekleştirilecek.

Belirlenen tarihlerde başvurusunu yapamayanlar için ise 10-12 Mart tarihleri arasında geç başvuru imkanı tanınacak.

2026 YKS SINAV TAKVİMİ: TYT VE AYT NE ZAMAN?

Üniversite sınavı bu yıl da üç oturumda tamamlanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te, son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te gerçekleştirilecek.

Sınav maratonunun ardından heyecanla beklenen sonuçlar ise 22 Temmuz’da ilan edilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME DETAYLARI

Adayların girmek istedikleri her oturum için ayrı bir ücret ödemesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl oturum başı 450 TL olan başvuru ücretinin, bu yıl güncel kılavuzla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Adaylar ödemelerini ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapabilecekler.

Geç başvuru yapan adayların ise sınav ücretini %50 artırımlı olarak ödeyeceklerini hatırlatmakta fayda var knk.

ÖSYM duyurdu! Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı
ÖSYM duyurdu! Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Eğitim

ÖSYM duyurdu! Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı
ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı

Eğitim

ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı

ÖSYM az önce duyurdu! Sonuçlar açıklandı
ÖSYM az önce duyurdu! Sonuçlar açıklandı

Eğitim

ÖSYM az önce duyurdu! Sonuçlar açıklandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"
Gündem

Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"

Küresel çetenin çocuk istismarı ve kirli pazarlıklarla kurduğu Epstein şebekesi dünyayı sarsmaya devam ederken, Türk sanat dünyasından ürkek..
Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi
Gündem

Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi

Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının hemen ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın X hesabından Fen..
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Di..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23