YKS başvuru ne zaman sona eriyor? YKS sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM YKS sınavına girecek adaylar için 2021 YKS başvuru kılavuzunu yayınladı. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS başvuru ne zaman sona eriyor?

ÖSYM YKS başvuru tarihi 4 Şubat 2021'de başladı ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler. ÖSYM'den 2021 YKS başvuruları konusunda son gün hatırlatması yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için 2 Mart 2021 (Yarın) son başvuru günü. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 2 Mart 2021 saat 23.59'da sona erecek." ifadesine yer verildi.

YKS başvurusu nasıl yapılacak?

ÖSYM YKS 2021 başvuruları için kılavuzu yayınladı. Adaylar http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasında yapabileceklerdir. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS),26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 04 Şubat-02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS sınav ücreti ne kadar?

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

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