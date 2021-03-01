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Eğitim YKS başvuru ne zaman sona eriyor? YKS sınav ücreti ne kadar?
Eğitim

YKS başvuru ne zaman sona eriyor? YKS sınav ücreti ne kadar?

2021 YKS son başvuru günü ne zaman? Üniversite sınavı son başvuru tarihi 2021 ne zaman? 2021 YKS başvuru işlemleri nasıl yapılır? soruları sınava girecek adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM, YKS başvurularını 4 Şubat 2021'den itibaren almaya başladı. Peki YKS başvuru ne zaman sona eriyor? YKS sınav ücreti ne kadar? ÖSYM'den son dakika YKS son başvuru tarihi açıklaması geldi. İşte 2021 YKS başvuru son durum haberleri.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:54:00 - 2021-03-01 09:57:29
YKS başvuru ne zaman sona eriyor? YKS sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM YKS sınavına girecek adaylar için 2021 YKS başvuru kılavuzunu yayınladı. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS başvuru ne zaman sona eriyor?

ÖSYM YKS başvuru tarihi 4 Şubat 2021'de başladı ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler. ÖSYM'den 2021 YKS başvuruları konusunda son gün hatırlatması yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için 2 Mart 2021 (Yarın) son başvuru günü. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 2 Mart 2021 saat 23.59'da sona erecek." ifadesine yer verildi.

YKS başvurusu nasıl yapılacak?

ÖSYM YKS 2021 başvuruları için kılavuzu yayınladı. Adaylar http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasında yapabileceklerdir. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS),26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 04 Şubat-02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS sınav ücreti ne kadar?

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

YKS başvuru kılavuzu için tıklayın

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