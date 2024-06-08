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Eğitim YKS başladı
Eğitim

YKS başladı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 10:38:00 -
YKS başladı

3 milyonun üzerinde üniversiteli adayının aylardır hazırlandığı YKS TYT, saat 10:15 itibariyle başladı.

3 milyonun üzerinde üniversiteli adayının aylardır hazırlandığı sınav geldi çattı. İyi bir puan ve sıralama ile hayalindeki okula yerleşmek isteyen adaylar bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı için ter döküyor.

TYT 8 Haziran Cumartesi günü (bugün) saat 10.15'te başladı. Sınav 13:00'te tamamlanacak. Sınavdan en erken 12:15 ile en geç 12:45 arasında çıkılabilecek. 9 Haziran Pazar günü (yarın) Alan Yeterlilik Testi (AYT) de saat 10.15'te başlayacak.

Aynı gün son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.

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