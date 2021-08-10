YKS barajı puanı düştü mü? YKS baraj puanı kaç oldu? YKS sınavının baraj puanın altında puan alan öğrenciler tercih yapamadıkları için YKS baraj puanının düşmesini beklemekteydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. İşte merak edilen haberin devamı…

YKS barajı puanı düştü mü? YKS baraj puanı kaç oldu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında genel başarı düzeyinin bu yıl çok düştüğünü belirterek, "Salgın dönemi göz önüne alınarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanın 140'a, Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" ifadelerini kullanmıştı. Konuyla ilgili olarak YÖK Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Erdoğan son kararını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. “İfadelerini kullandı.