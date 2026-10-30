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Dünya Demiryolu altyapısını fotoğraflayan Rus vatandaşı tutuklandı
Dünya

Demiryolu altyapısını fotoğraflayan Rus vatandaşı tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Demiryolu altyapısını fotoğraflayan Rus vatandaşı tutuklandı

Polonya'da bir demiryolu geçidinin yakınında trenleri ve demiryolu altyapısını fotoğraflarken yakalanan 55 yaşındaki Rusya vatandaşı, yabancı istihbarat servisi adına hareket ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polonya polisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Swidnica kasabasında bir futbol maçı için güvenliği sağlayan polis memurlarının bir demiryolu geçidinin yakınında trenleri ve demiryolu altyapısını fotoğraflayan bir adamı fark ettiği ifade edildi. Adamın üzerinde sadece Polonya'da değil, birçok önemli yer ve ulaşım tesisine ait binlerce fotoğraf bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, "Şahsın yabancı bir istihbarat servisi adına faaliyetlerde bulunduğundan şüpheleniliyor. Tüm göstergeler, çektiği fotoğrafların devlet güvenliğine karşı kullanılmış olabileceğini işaret ediyor" denildi. Yabancı bir istihbarat servisi adına hareket ettiğinden şüphelenilen 55 yaşındaki Rus vatandaşının gözaltına alındığı, daha sonra mahkeme tarafından tutuklu kalmasına karar verildiği aktarıldı.

Polonya, Rusya'yı topraklarında yabancı uyrukluları da kullanarak casusluk ve nüfuz operasyonları yürütmekle suçlarken, Moskova bu tür eylemleri reddediyor.

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