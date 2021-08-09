YKS barajı puanı düşecek mi?
Üniversite tercihlerinin açılmasıyla birlikte öğrenciler YKS baraj puanının kaç olduğunu sorgulamakta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla öğrenciler, YKS puanın düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, YKS barajı puanı düşecek mi?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, pandeminin göz önüne alınarak YKS baraj puanlarının düşürülmesini önerdi. Peki, YKS barajı puanı düşecek mi? İşte merak edilen haberin devamı…
YKS barajı puanı düşecek mi?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden” Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir” diyen MHP lideri Bahçeli, YKS’deki başarı düzeyinin düştüğünü belirtti. “Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencin tercih yapmasına imkan tanıyacak" açıklamasında bulundu. Ayrıca Bahçeli, pandeminin göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesini talep etti.