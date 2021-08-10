Milyonlarca aday 26-27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girdi. Sonuçlar ise 28 Temmuz’da açıklandı. Pandemi şartlarında uzaktan eğitimin de etkisiyle pek çok aday beklediği sonuca ulaşamadı. Bu sebeple hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YKS barajının düşmesi gerektiğini ifade etti. YÖK, YKS barajıyla ilgili çalışmasını tamamladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Bu haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, barajın düşürüldüğünü duyurdu. Peki, YKS barajı kaç oldu?

YKS barajı düştü son dakika | YKS baraj puanı kaç oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından konu hakkında önemli bir açıklama yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

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