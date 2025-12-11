  • İSTANBUL
YKS 2026 başvurusu ne zaman?
Eğitim

YKS 2026 başvurusu ne zaman?

Aslı Bayram Yılmaz
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
YKS 2026 başvurusu ne zaman?

Milyonlarca aday 2026 yılında yapılacak olan YKS’ya ilişkin detayları araştırmaya başladı. YKS başvuru tarihleri kadar sınavın ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, 2026 YKS başvurusu nereden nasıl yapılır?

Üniversiteye hazırlanan adaylar, 2026 YKS başvurularının ne zaman alınmaya başlayacağını merak ediyor. ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini yayımlayarak hem başvuru sürecinin hem de YKS oturumlarının gerçekleşeceği tarihler için net takvimi duyurdu. Peki, YKS 2026 başvuruları ne zaman nereden yapılacak?

 

YKS 2026 başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan sınav takvimiyle birlikte YKS başvurularının hangi tarihler arasında alınacağı kesinleşti. Buna göre üniversite adayları, başvurularını 6 Şubat–2 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlayacak. Başvuru süresini kaçıranlar için ayrıca 10–12 Mart 2026 tarihleri arasında geç başvuru imkanı tanınacak. Başvurular ÖSYM başvuru sayfası üzerinden yapılacak.

 

2026 YKS oturumları hangi tarihte yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Milyonlarca adayın katılacağı TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri sınav takvimiyle birlikte açıklandı. 2026-YKS 1. Oturumu olan TYT, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. Sınavın ikinci ve üçüncü oturumları AYT ve YDT ise 21 Haziran 2026 Pazar günü uygulanacak.

 

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların merak ettiği bir diğer konu ise 2026 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih... ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Gündem

