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Eğitim YKS 2022 sonuçları açıklandı mı? YKS tercih işlemleri ne zaman yapılacak?
Eğitim

YKS 2022 sonuçları açıklandı mı? YKS tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

YKS 2022 tercihleri ne zaman? Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınava girenler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını, tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, YKS 2022 sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-07-10 13:03:00 -
YKS 2022 sonuçları açıklandı mı? YKS tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

Üniversite sınavında bu yıldan itibaren baraj puan uygulanmayacak. Sınava girenler sonuçların ne zaman ilan edileceğini, tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

YKS 2022 sonuçları açıklandı mı? YKS tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

YKS 2022, 18-19 Haziran’da gerçekleşti. YKS sonuçları 20 Temmuz’da ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylara posta yoluyla sonuç gönderilmeyecek. ÖSYM tercih işlemlerinin başlayacağı tarih hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih takvimi ve kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

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