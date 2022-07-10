Üniversite sınavında bu yıldan itibaren baraj puan uygulanmayacak. Sınava girenler sonuçların ne zaman ilan edileceğini, tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

YKS 2022 sonuçları açıklandı mı? YKS tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

YKS 2022, 18-19 Haziran’da gerçekleşti. YKS sonuçları 20 Temmuz’da ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylara posta yoluyla sonuç gönderilmeyecek. ÖSYM tercih işlemlerinin başlayacağı tarih hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih takvimi ve kılavuzun yayımlanması bekleniyor.