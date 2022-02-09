YKS 2022 başvuruları başladı mı, 2022 YKS başvurusu ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS başvuru tarihi...

YKS sınavı bu sene ne zaman yapılacak, 2022 YKS başvuruları başladı mı? soruları ÖSYM tarafından daha önce yayınlanan YKS sınav takvimi ile netleşti. ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı tarihleri yanı sıra "YKS başvuru ne zaman" sorusu da yanıt buldu. YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, gelecek yıl merkezi sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyordu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS başvuru ne zaman başlayacak? 2022 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

2022 YKS sınavı ne zaman?

Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin yıl boyu hazırlandığı YKS sınavı için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran öğrenciler 2022 YKS sınavı başvuruları için hazırlıklara başladı. 18-19 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavı için başvurular 11 Şubat'ta başlayacak ve 7 Mart'a kadar devam edecek.

YKS 2022 başvurusu ne zaman?

202 YKS başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak? YKS’nin, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek. Sınavların geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. YKS sınav başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birliikte 2022 YKS başvuru ücreti de belli olmuş olacak.