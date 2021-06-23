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Eğitim YKS 2021 oturumları saatleri nedir? AYT, TYT, YDT saatleri
Eğitim

YKS 2021 oturumları saatleri nedir? AYT, TYT, YDT saatleri

Öğrencilerin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayan YKS için kısa bir süre kaldı. YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT, TYT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacak. Sınava girecek öğrenci ve yakınları YKS oturumlarının saatlerini araştırıyor. Peki, YKS 2021 oturumları saatleri nedir? AYT, TYT, YDT saatleri haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-06-23 23:28:00 -
YKS 2021 oturumları saatleri nedir? AYT, TYT, YDT saatleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için gerekli işlemler için son viraja girildi. Üniversitelerde önlisans ya da lisans eğitimi almak isteyen adayları ilgilendiren sınav 3 oturum halinde uygulanacak. Peki, TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS 2021 oturumları saatleri nedir?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. TYT’ye kayılacak adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. 10:15’te başlayacak olan sınav 12:30’da sona erecek.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Bu sınavda da adaylar saat 10:00’dan sonra sınav merkezlerine giremeyecekler. 10:15’te başlayacak olan sınav 3 saat sürecek ve 13:15’te tamamlanmış olacak.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. 15:30’dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak ve sınav 17:45’te tamamlanacak.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

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