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Eğitim YKS 2021 başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

YKS 2021 başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvuru ekranı! YKS başvuruları ne zaman bitecek 2021? İşte üniversite sınavı (YKS) başvuru tarihleri

Yeniakit Publisher
2021-02-16 00:56:00 -
YKS 2021 başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM YKS sınavı başvuru işlemleri devam ediyor. Üniversiteye hazırlanan binlerce öğrenci 26-27 Haziran tarihleri arasında sınavda ter dökecek. Peki, YKS sınavı geç başvuru tarihi ne zaman?

YKS 2021 başvurusu nasıl yapılır?

2021 YKS sınavına girecek adaylar http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasında yapabileceklerdir.

YKS 2021 başvuru tarihleri

2021 YKS başvuruları 04.02.2021 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecek.

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

YKS başvuruları, 2 Mart'a kadar alınacak. Başvurudan önce adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

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