YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları

2021 YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ikinci üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemlerini 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında erişime açtı. 2021 YKS 2. ek tercih işlemlerini tamamlayan on binlerce üniversiteli adayı, YKS 2. ek yerleştirme sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçları ile üniversiteye kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için YKS 1. ek tercih ve YKS 2. ek tercih şans verildi. YKS 1. ek yerleştirme sonuları 1 Ekim’de açıklandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS ek yerleştirme sonuçları sonrası bir programa yerleşemeyen adaylar için ÖSYM YKS 2. ek tercih başvurusu başladı. 2021 YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılmakta. Adaylar, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme işlemlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yaptı. YKS ek tercih başvurusunda bulunan adayların şimdi ise gözü kulağı ÖSYM'den gelecek 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçlarında.

2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme başvuru tarihleri 18 Ekim’de kadar yapılacak. ÖSYMYKS 2. ek tercih süresinin tamamlanmasıyla birlikte bu hafta sonuna kadar YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

YKS ikinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.