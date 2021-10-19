  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları
Eğitim

YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları

YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu ÖSYM tarafından YKS 2. ek tercih başvurusu yapan binlerce aday tarafından sorgulanır oldu. YKS ek yerleştirme ile üniversite tercihinde bulunan adaylar, 2021 YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında YKS 2. ek tercih sürecini tamamladı. YKS son ek tercihlerini yapan adaylar YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklacak? YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını ne zaman açıklar? soruları da bir hayli sorgulanır oldu. İşte ÖSYM YKS 2. ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 08:03:00 - 2021-10-19 08:05:28
YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları

2021 YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?  ÖSYM 2021 YKS ikinci üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemlerini 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında erişime açtı. 2021 YKS 2. ek tercih işlemlerini tamamlayan on binlerce üniversiteli adayı, YKS 2. ek yerleştirme sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçları ile üniversiteye kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için YKS 1. ek tercih ve YKS 2. ek tercih şans verildi. YKS 1. ek yerleştirme sonuları 1 Ekim’de açıklandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS ek yerleştirme sonuçları sonrası bir programa yerleşemeyen adaylar için ÖSYM YKS 2. ek tercih başvurusu başladı. 2021 YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılmakta. Adaylar, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme işlemlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yaptı. YKS ek tercih başvurusunda bulunan adayların şimdi ise gözü kulağı ÖSYM'den gelecek 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçlarında.

2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme başvuru tarihleri 18 Ekim’de kadar yapılacak. ÖSYMYKS 2. ek tercih süresinin tamamlanmasıyla birlikte bu hafta sonuna kadar YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

YKS ikinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti!
Siyaset

Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti! "Birader adayımız sen değilsin"

Sosyal medyanın gazıyla İBB Başkanlığına seçtirilen ve göreve geldiği günden bu yana hizmet etmek yerine, muhalefet etmeye kalkışan Ekrem İm..
109 ton altın için imzalar atıldı!
Gündem

109 ton altın için imzalar atıldı!

Bilecik Söğüt'te Gübretaş'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk altın varlığı alanı için acele kamulaştırma kararı çıktı...
Çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 857,00 liradan işlem gördü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay