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Eğitim YKS 2. ek yerleştirme tercihleri ne zaman bitecek? Kimler kaç puan alanlar YKS ek yerleştirme tercihi yapabilecek?
Eğitim

YKS 2. ek yerleştirme tercihleri ne zaman bitecek? Kimler kaç puan alanlar YKS ek yerleştirme tercihi yapabilecek?

YKS ek tercih işlemleri başladı mı? Üniversiteye yerleştirmek isteyen ve ilk yerleştirmede işlem yapamayanlar 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin ne kadar zaman süreceğini, son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, YKS ek yerleştirme işlemi ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 09:48:00 -
YKS 2. ek yerleştirme tercihleri ne zaman bitecek? Kimler kaç puan alanlar YKS ek yerleştirme tercihi yapabilecek?

Üniversite hayali kuran ve ilk tercih döneminde baraj puanını geçemedikleri için işlem yapamayan adaylara bu yıla özel olarak ikinci ek yerleştirme tercih şansı sunuldu. Peki, YKS ek yerleştirme tercihleri ne zamana kadar yapılabilecek?

YKS 2. ek yerleştirme tercihleri ne zaman bitecek? Kimler kaç puan alanlar YKS ek yerleştirme tercihi yapabilecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

 

YKS 2. ek yerleştirme en küçük puan şartı var mı?
YKS 2. ek yerleştirme en küçük puan şartı var mı?

Eğitim

YKS 2. ek yerleştirme en küçük puan şartı var mı?

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