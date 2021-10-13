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Eğitim YKS 2. Ek yerleştirme baraj kaç? Kimler YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemi yapabilir?
Eğitim

YKS 2. Ek yerleştirme baraj kaç? Kimler YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemi yapabilir?

Kimler YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapabiliyor? Merakla beklenen 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin tarihler açıklandı. Tercih yapmak isteyenler ise barajın kaç puan olduğunu, hangi şartları taşıyanların tercih hakkı olduğunu araştırıyor. Peki, kim YKS tercihi yapabilir?

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:37:00 -
YKS 2. Ek yerleştirme baraj kaç? Kimler YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemi yapabilir?

Üniversite sınavına giren ve ilk tercih ödeminde barajı geçemeyenler için bilindiği gibi bu yıla özel 2. ek yerleştirme tercih süreci başlatıldı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte adaylar kimlerin, kaç puan alanların tercih işlemi yapabileceğini araştırmaya başladı.

YKS 2. Ek yerleştirme baraj kaç? Kimler YKS 2. ek yerleştirme tercih işlemi yapabilir?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin 14-18 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Tercih işlemi yapmak isteyenler ise barajın kaç puana düştüğünü, kimlerin tercih hakkı bulunduğunu merak ediyor.

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

YKS 2. ek yerleştirmede kimler tercih yapamaz?
YKS 2. ek yerleştirmede kimler tercih yapamaz?

Eğitim

YKS 2. ek yerleştirmede kimler tercih yapamaz?

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