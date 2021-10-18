2021 YKS 2. ek tercih kılavuzu yayınlanmasıyla 140 puan alanlar ve 170 puanlar için yerleştirme süreci başladı. YKS 2. ek tercih süreci 18 Ekim'de sona erecek. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

YKS ek yerleştirme sonuçları nereden açıklanacak?

Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

2021 YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

2021 YKS ikinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.