YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman 2021?
2021 YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri 14-18 Ekim tarihleri arasında yapılmakta. YKS 2. ek tercih başvurusunda bulunan adaylar YKS 2. ek tercih sonuçlarının sonrasında üniversite kayıt tarihlerini sorgular oldu. Peki 2021 YKS 2. ek yerleştirme sonuçları üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? YKS 2. ek yerleştirmede üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
2021 YKS 2. ek tercih kılavuzu yayınlanmasıyla 140 puan alanlar ve 170 puanlar için yerleştirme süreci başladı. YKS 2. ek tercih süreci 18 Ekim'de sona erecek. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.
YKS ek yerleştirme sonuçları nereden açıklanacak?
Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
2021 YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?
2021 YKS ikinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.