YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı? 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih boş kontenjanları

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin başlatılacağını bildirdi. Aygün, Twitter'daki hesabından, ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin açıklama yaptı. ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir önlisans ya da lisans programa kayıt hakkı kazanan adaylar açıklanan tarihler arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. Üniversite kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonra üniversitelerin boş kalan bölümlerine YKS 1. ek yerleştirme yapıldı. YKS 1. ek yerleştirme başvurusu 20-23 Eylül tarihleri arasında alındı. YKS 1. yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 1 Ekim 2021 tarihinde açıklandı. YKS birinci ek yerleştirme ile kayıt hakkı elde eden adaylar ise 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı.

ÖSYM 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınladı. YKS ek yerleştirme başvuru tılavuzu için tıklayın

2021 YKS 2. ek yerleştirmede en küçük puan olacak mı

2021 YKS 2. ek yerleştirmede en küçük puan şartı olacak mı? Evet. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;

a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,

b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

2021 YKS 2. ek yerleştirme başarı sırası şartı olan bölümlere kimler tercih edecek?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede başarı sırası şartı olan programları kimler tercih edebilecektir? Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebileceklerdir.