YKS 2. ek tercih süresi ne zaman bitiyor? 2021 YKS 2. ek tercih başvurusu son gün ne zaman?

2021 YKS ikinci ek tercih işlemine ilişkin tarih açıklandı. YKS 2. Ek yerleştirme tercih işlemleri 14 Ekim 2021 tarihi itibariyle başladı. Ne YKS yerleştirme sonuçları ile ne de 2021 YKS 1. ek yerleştirme sonuçları sonrası önlisans ya da lisans programlara yerleşemeyen adaylar YKS puanları doğrultusunda YKS 2. ek tercihlerini yapmakta. ÖSYM 2021 YKS iİkinci ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. İkinci ek yerleştirme ücreti, 19 Ekim 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir (Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmî iş günlerinde ve resmî çalışma saatlerinde yapılır.). İkinci ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ikinci ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

YKS 2. ek tercihler son gün ne zaman 2021?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri başladı. YKS 2. ek tercih başvurusunda bulunacak adaylar, tercihlerini 18 Ekim'e kadar ÖSYM'nin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

YKS 2. ek yerleştirme nasıl yapılacak?

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir. 2021 YKS 2. ek tercih kılavuzu için tıklayın

YKS 2. ek yerleştirme sonuçları sorgulama

ÖSYM 2021 YKS ikinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır.