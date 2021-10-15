2021 YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından pek çok adayın barajı geçemediği gark edildi. Pandemi sebebiyle bu seneye özel olarak baraj puanı aşağı çekildi ve ikinci ek tercih işlemi kararı alındı. Peki, ikinci ek tercih bölümleri açıklandı mı?

YKS 2. ek tercih 4 yıllık bölümler puanları kontenjanları

YKS 2. Ek tercih işlemleri 14 Ekim’de başladı. İşlemler 18 Ekim’de sona erecek. 2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

İşte, 4 yıllık bölümler kontenjanlar puanlar

ÖSYM, ikinci ek tercih kılavuzunu yayımladı. Okul, bölüm detaylarına söz konusu kılavuzdan ulaşmanız mümkün.