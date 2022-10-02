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Gündem Yiyip içip kalkıyorlar! 6’lı masadan cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Gündem

Yiyip içip kalkıyorlar! 6’lı masadan cumhurbaşkanı adayı açıklaması

6’lı masa, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yaklaşık 5 saat süren toplantı yaptı. Toplantı sonrası cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 20:40:00 - 2022-10-02 20:40:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan oluşan "Altılı Masa", CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde toplandı.

Liderlerden ortak açıklama

Saat 14.00 itibarıyla başlayan ikinci turun ilk görüşmesi 4,5 saat sürdü. Görüşme sonrası altı siyasi parti genel başkanı ortak açıklama yaptı.

Toplantıda 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı da gündeme geldi.

'Gösterdiğimiz ortak aday...'

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yapılan açıklamada, ''Kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız ki; 6'lı masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacaktır. 6'lı masa aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır." denildi.

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