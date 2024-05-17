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Siyaset Yiyin efendiler yiyin! İmamoğlu 45 yandaşı Roma’ya götürdü
Siyaset

Yiyin efendiler yiyin! İmamoğlu 45 yandaşı Roma’ya götürdü

Yeniakit Publisher
2024-05-17 18:37:00 - 2024-05-17 18:42:44
Yiyin efendiler yiyin! İmamoğlu 45 yandaşı Roma’ya götürdü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın imza töreni için dün gittiği İtalya’nın başkenti Roma’ya beraberinde 45 yandaş gazeteciyi götürdü.

Açlık edebiyatıyla iktidarı ekonomi üzerinden hedefe koyan CHP'liler, Türkiye'ye "israf nasıl yapılır" dersi verdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki İBB heyetine Roma seyahatinde 45 yandaş gazeteci eşlik etti.

İBB bütçesiyle Roma’ya giden 73 kişilik grup geceyi Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel&Spa’da konaklayarak geçirdi.

Sözde milleti düşünenlerin bir gecelik otel parası!

5 yıldızlı Parco dei Principi Grand Hotel’in kendi internet sitesindeki verilere göre otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro’dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro’ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor.
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Gezide Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Ali Şer Delek ve Ertuğrul Özkök'ün de aralarında olduğu 45 yandaş gazeteciyle birlikte 73 kişilik bir ekibin bulunduğu göz önüne alınınca sadece otel için ödenen paranın ne denli astronomik olduğu ortaya çıkıyor.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da İmamoğlu'nun İBB'deki memuruymuş gibi Roma'ya uçanlar arasında yer aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun gerekli gereksiz yanında Roma'ya götürdüğü isimler, yapılan israfı gözler önüne serdi.

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