Yiyin birbirinizi! Pervin Buldan, Meral Akşener'i yerin dibine soktu

2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın ortakları arasında kılıçlar çekildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Zillet" olarak tanımladığı oluşumun küçük paydaşları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu önce birbirine girdi.

Bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan gelen açıklamalar Zillet İttifakı içerisinde devam eden kavgada yeni cephe açtı.

Buldan, Armağan Çağlayan'ın programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i adeta yerin dibine soktu.

Akşener'in adaylığına sıcak bakmadığını ifade eden Buldan, "Çünkü Türkiye'yi yönetecek kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor" dedi.