Yırtma aşı tarifi, nasıl yapılır? Kolay yırtma aşı tarifi
Yırtma Aşı Çorum yöresine aittir.
Yırtma aşı, taze asma yaprakları yırtılarak yapılan bir yemektir.
Malzemeler
- 3 parça kuzu incik
- 100 gram kuyruk yağı
- 5 parça kurutulmuş kemikli et
- 150 gram salamura yaprak
- 1,5 su bardağı kırık yarma
- 1 adet kuru soğan
- Bir tutam maydanoz
- Bir tutam dereotu
- Bir tutam taze nane
- 5 adet kurutulmuş acı biber
- 6 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- Su
Yapılışı
Tencereye kuyruk yağı atılıp kızdırılır. Etler de ilave edilir. Soğan da iri iri doğranıp tencereye alınır. ardından salçalar, acı biber, tuz ve 2 litre kadar da su katılıp 5 dakika pişmeye bırakılır. Asma yaprakları parçalanıp küçük küçük didilir ve tencereye atılır. Kurutulmuş kemikli et, kırık yarma da koyulduktan sonra kaynamaya bırakılır. Etler piştikten sonra ocaktan indirmeye yakın ince kıyılmış dereotu ve taze nanesi katılır. Afiyet olsun.