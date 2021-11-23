Yırtma aşı tarifi, nasıl yapılır? Kolay yırtma aşı tarifi

Yırtma aşı, taze asma yaprakları yırtılarak yapılan bir yemektir.

Malzemeler

3 parça kuzu incik

100 gram kuyruk yağı

5 parça kurutulmuş kemikli et

150 gram salamura yaprak

1,5 su bardağı kırık yarma

1 adet kuru soğan

Bir tutam maydanoz

Bir tutam dereotu

Bir tutam taze nane

5 adet kurutulmuş acı biber

6 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı yoğurt

Su

Yapılışı

Tencereye kuyruk yağı atılıp kızdırılır. Etler de ilave edilir. Soğan da iri iri doğranıp tencereye alınır. ardından salçalar, acı biber, tuz ve 2 litre kadar da su katılıp 5 dakika pişmeye bırakılır. Asma yaprakları parçalanıp küçük küçük didilir ve tencereye atılır. Kurutulmuş kemikli et, kırık yarma da koyulduktan sonra kaynamaya bırakılır. Etler piştikten sonra ocaktan indirmeye yakın ince kıyılmış dereotu ve taze nanesi katılır. Afiyet olsun.