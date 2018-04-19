Yirmisekizzâde Mehmet Said Paşa'dan ailede mutluluk prensipleri
Yirmisekizzâde Mehmet Said Paşa veya diğer tanınan adıyla Mehmed Said Efendi (ö. Ekim 1761), III. Osman saltanatında 25 Ekim 1755 - 1 Nisan 1756 tarihleri arasında beş ay yedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı döneminde aileyi ahlâkî bakış açısı ve pedagojik yaklaşımla ele alan Mehmed Said Efendi’nin Vezâifü’l-İnâs adlı eserinin sadeleştirilmesi olan Anne Nasihatleri isimli eser, bir annenin düğün gecesi kızına yapmış olduğu on nasihati açıklamaktadır.19 Nisan 2018 Perşembe 16:50
ANNENİN KIZ EVLADINA TAVSİYELERİ
Arap kabile reislerinden Avf bin Muhalif, kızı Ümmü Ünas'ı Kinden hükümdarı Hâris bin Amir'le evlendirmişti. Kız kocasının evine
gitmek üzere yola çıkacağı gün, annesi onu karşısına alarak şu
tarihi konuşmayı yaptı:
-Bak yavrum! Bir insana öğüt verip hayırlı yolu göstermek, eğer
insanın edepli ve terbiyeli olması ile veya büyük adam çocuğu olup
herkesin yanında makbul ve itibarlı bulunmasıyla terk edilmiş olsaydı,
bende sana öğüt ve tavsiyelerde bulunmaya ihtiyaç görmezdim. Ancak
gerçek öyle olmayıp öğüt, bilenin tekrar hatırına gelmesine,bilmiyeninde
bilgi sahibi olmasına sebep olacağından herkes hakkında faydalı ve lüzumludur.
Kızım! Bir kız ana ve babasının zenginliği halinde kocaya varmayacak olsaydı sen asla kocaya varmaya muhtaç olmazdın. Lâkin Allah’ın yarattığı hayat kanunu öyle değildir.Hayata atılan herkes bir başkası ile ortak yuva kuracak müşterek hayat sürecektir. Bu sebeple sen artık büyüyüp yetişmiş olduğun yerden çıkıp bilmediğin bir yuvaya girecek ve şimdiye kadar konuşup görüşmediğin biriyle ortak bir hayat kuracaksın .
"10 ALTIN KURAL"
Şimdi sana 10 tane altın kural vereceğim. Bunları aklında tutar, uygularsan güzelce geçinir, mutlu olursun. Aksi halde saadet senin için hayal olur.
1- Kızım! Hâline razı ol. Yani kocan yenilecek ve giyilecek her ne şey
alır ve getirirse kabul et. Zira kalp rahatlığının ilk şartı kanaatkarlık ve
hâline razı olmaktır.
2- Kocana itaat ederek konuş, itiraz ve isyan ederek değil. Şunu iyi
bil ki itaat ile yapılan sohbetlerde hem Allah razı olur, hem de kocan...
3- Beyinin göreceği yerlere dikkat et, sakın çirkin görünecek bir şey
gözüne çarpmasın. Evinin ve eşyanın her tarafı tertemiz olsun.
4- Kokusu olabilecek yerleri kolla, duyarlılık göster, daima güzel kokulu
durmasını sağla, burnuna kötü bir koku gitmesin. Şunu unutma ki
güzellik ve temizlik getiren nesnelerin en iyisi de sudur.
5- Yemek saatini iyi tespit et, istediği anda hemen hazır bulundur.
6-Uyuyacağı vakti geciktirme. Alışkanlığı ne zaman ise o zamanda
yemeğini ve yatağını hazırla. Zira açlık insanı huysuzlaştırdığı gibi,
uykusuzlukta asabileştirir. Sevginin azalmasına sebep teşkil eder.
7- Mal ve eşyasını korumakta titizlik göster. Çünkü malı muhafaza
etmek kıymet vermekten ileri gelir.
8- Akraba ve yakınlarına saygı göstermekte kusur etme. Kocanın hısım
ve akrabasını hürmet etmek, anlayışlı ve tedbirli olmaktan ileri gelir.
9-Kocanın sırrını sakın kimseye duyurma! Şayet duyuracak olursan onun güvenini kaybedersin. Sen de artık ondan emin olamazsın.
10- O üzüntülü olduğu zaman, neşeli olmaktan, neşeli olduğu zaman da
üzüntülü görünmekten çekin. Zira onun üzüntülü zamanında senin
sevinçli görünmen, neşeli zamanında da kederli bulunman onun
duygularını paylaşmadığının delilidir. Bu ise sizi birbirinizden ayırmaya
kadar götüren bir anlayışsızlıktır. Sen eşinin dert ve düşüncelerine
ne kadar ortak olur, alâka gösterirsen, ondan da o kadar ilgi görür,
sevgisini kazanırsın.
Kızım! Bu tavsiyelerimi yerine getirebilmek için eşinin isteklerini kendi
isteklerinden önde tutman gerekmektedir. Onun isteklerini kendi
arzularına tercih edersen, söylediklerimi kolayca yapabilirsin."
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