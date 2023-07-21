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Spor Yine yaptı yapacağını: Şok eden iddia! Duyanlar bir anlık şok geçirebilir
Spor

Yine yaptı yapacağını: Şok eden iddia! Duyanlar bir anlık şok geçirebilir

Yeniakit Publisher
2023-07-21 02:49:00 - 2023-07-21 02:52:44
Yine yaptı yapacağını: Şok eden iddia! Duyanlar bir anlık şok geçirebilir

Rasim Ozan Kütahyalı bir kez daha kendinden bahsettirmeye başardı.

Rasim Ozan Kütahyalı yine ortalığı fena karıştıracak bir iddiada bulundu. 

Beyaz Futbol'un yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı, TFF'nin fikstür çekimini eleştirerek, "Bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Twitter klişesi haline gelen "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" sözü, Hıncal Uluç'un klasikleşmiş sözü olarak dikkat çekiyordu.

Hıncal Uluç'un vefatının ardından yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'dan benzeri bir açıklama geldi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Kütahyalı, TFF'nin fikstür çekimine tepki gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yorumcu şu ifadeleri kullandı:

TFF’nin fikstür töreninin Devletin bir kurumu tarafından çekilen çoklu kamera kaydının ham görüntülerini kare kare izledim. Tören TFF değil adeta FB organizasyonu! Ali Koç, bu sene sistem üzerinde tam bir hegemonya kurmuş. Manzara net: Bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar...

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