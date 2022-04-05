Yine taciz, yine ADD! Bu haberi Cumhuriyet'te okuyamazsınız

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) 19 Mart’ta yapılan Genel Yönetim Kurulu toplantısına taciz açıklamaları damga vurdu.

Taciz iddiasını Genel Merkez gündemine ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli’nin getirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre; ADD Genel Sekreteri ve eski CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, dernek üyesi bir kadını telefon mesajlarıyla taciz etti.

Odatv’ye konuşan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Sözlü taciz iddiası var, iddianın ne olduğuna tabi yargı karar verecek. Namık Bey dernekten de istifa etti. Artık derneğimizin üyesi değil. Bu konuda bir yorum yapmayı da doğru bulmam, yargıya intikal etmiş bir konu çünkü… Dernekle ilgili değil o iş, iki erişkin insanın özel yazışmaları, onlarla ilgili konu, böyle bir konu olduğu için de Namık Bey hem genel sekreterlikten hem GYK üyeliğinden hem de dernek üyeliğinden istifa etti 29 Mart itibariyle.” dedi.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, taciz iddiaların üzerine düşmediği eleştirilerine ilişkin ise şunları söyledi:

“Mümkün mü böyle bir şey… Bunu yazıp duruyorlar ama olay 19 Mart GYK toplantısında gündeme getirildi, 19 Mart cumartesiydi. 21 Mart pazartesi günü Namık Bey hukukçulardan görüş alacağım dedi. O arada bizim genel saymanımızın ağabeyi vefat etti, ben Giresun’a gitmek zorunda kaldım. 28’inde döndüm, 29 Mart günü Namık Bey istifa etti ve aynı gün de yargıya intikal etti. Neyinin üzerinde durmamışız, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyle gündeme gelmiş bir arkadaşın artık bu dernekte işi yoktur, bunun da gereği yerine getirilmiştir.”

Taciz iddiasını ADD Genel Merkezi gündemine taşıdığı iddia edilen ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli ise şunları söyledi:

“Benim için asıl olan Atatürkçü Düşünce Derneği’dir ve tanıdığım tek lider de Atatürk’tür. Başka da bir lidere ihtiyaç duymuyorum zaten. Genel kurullar gelir geçer, genel sekreterler, genel başkanlar… Bu konuyla ilgili bilgi vermek istemiyorum.”

Taciz iddiası ile gündeme gelen ADD Genel Sekreteri ve eski CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ise yazılı açıklama yaptı.

Havutça'nın Odatv’ye yaptığı açıklama şu şekilde:

“Taciz değil sözlü taciz iddiasında olan kadın Savcılığa gitmez mi? Savcılığa giden benim hakkımdaki iddiaları ispat edin diye. Ben iftira ve ifşa suçu nedeniyle onun hakkında savcılığa müracaat ediyorum. Herkes iddiasını mahkemede kanıtlamak zorunda. Bazı alçaklar dedikodu yoluyla bana zarar vereceklerini sanıyorlar. Sizce mantıklı mı? Mahkemede ispatlayacağım zaten ama çamur at izi kalsın.”

Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhuriyet, Sözcü gibi ADD'nin arka bahçesi haline gelen medya organlarının, söz konusu skandalı haber yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Ayrıca İsmail Saymaz gibi kemalist gazetecilerin de tıpkı CHP içindeki taciz iddialarında olduğu gibi net bir tavır takınıp takınmayacağı da gündeme geldi!..