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Gündem Yine suyu bulandırmaya kalktılar! Valilik'ten DEM Parti adayı açıklaması
Gündem

Yine suyu bulandırmaya kalktılar! Valilik'ten DEM Parti adayı açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-02-12 21:02:00 -
Yine suyu bulandırmaya kalktılar! Valilik'ten DEM Parti adayı açıklaması

Diyarbakır Valiliği, terör sevici DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yine suyu bulandırmaya kalktılar! Valilik, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının gözaltına alındığı iddiasını yalanladı

Diyarbakır Valiliği, terör sevici DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan "DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un ilde gözaltına alındığı"na ilişkin haber ve yorumların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığının değerlendirildiği belirtildi.
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Kaynak: AA

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