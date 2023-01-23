Yine şaşırtmadı! Yunan sevici İmamoğlu Atina'da
Ülkesini sürekli yabancı basına şikayet eden, sık sık yabancı misyon temsilcileriyle görüşmeler yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.
4 yılda İstanbul halkı için sıfırdan hiçbir proje geliştirmeyen sadece kendinden önceki AK Partili belediye başkanlarının projelerine konan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina'ya gitti.
Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başka Başkanı Ekrem İmamoğlu, B40 Balkan Zirvesi için 22-24 Ocak'ta Atina'da olacak.
23 Ocak Pazartesi günü İmamoğlu, Dönem Başkanlığı konuşması yaptıktan sonra B40 Ağı Faaliyet Raporu ve Çalışma Grupları Çıktıları & B40 Ağı Kentsel Diplomasi Strateji Belgesi ve Stratejik Plan sunumu yapacak.