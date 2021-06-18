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Medya Yine şaşırtmadı! Cumhuriyet'ten aşı hazımsızlığı
Medya

Yine şaşırtmadı! Cumhuriyet'ten aşı hazımsızlığı

Ülkemizin koronavirüsle mücadelesinde hükümeti eleştirmekten başka bir işe yaramayan Cumhuriyet gazetesi, dün 1,5 milyondan fazla kişiye aşı yapılmasını da hazmedemedi. Cumhuriyet, 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 kişiye aşı yapılmasını "Aşı seferberliği kaosa neden oldu' başlığı ile okuyucularına aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 15:52:00 - 2021-06-18 16:41:51
Yine şaşırtmadı! Cumhuriyet'ten aşı hazımsızlığı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi aralıksız devam ederken, AK Parti hükümetini eleştirmek için haber yapan Cumhuriyet gazetesi iyice şaşırdı. Kovid-19'a karşı dünyanın önde gelen birçok ülkesinden iyi durumda olan Türkiye için aylardır "Aşı yok. Aşılar nerede?, Aşılar neden gelmiyor?" başlıklarıyla yayın yapan Cumhuriyet, aşılar gelince nasıl eleştireceğini karıştırdı.

'Kaos' başlığı

Koronavirüsle mücadelede aylardır hükümeti kötülemek ve vatandaşları manipüle etmek amacıyla haber yapan Cumhuriyet gazetesi, dün 1,5 milyondan fazla insana aşı yapılmasını hazmedemedi. Cumhuriyet gazetesi, 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 kişiye aşı yapılmasını "Aşı seferberliği kaosa neden oldu' başlığı ile okuyucularına aktardı.

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