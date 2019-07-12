Yine rahatsız oldular! CHP'den S-400 açıklaması

S-400 ve F-35 konusunda milli bir duruş sergilemeyerek Türkiye'nin yararına olan her şeye muhalefet olan CHP, yeni açıklamasıyla şaşırtmadı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'S-400 alarak ABD yaptırımına karşı ne önlemler aldık' diyerek rahatsızlıklarını dile getirdi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik´in S-400 konusunda CHP´nin milli bir durum sergilemediği yönündeki sözlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Baştan beri söylüyoruz; bu ülkenin askerleri, savunma uzmanları diyorlarsa ki `bizim yüksek savunma füzelerine ihtiyaç var´, o zaman alacaklardır, karşı çıkmayız. Onun yanında diyoruz ki; bunları alırsak F-35 almamızda sıkıntı çıkabilir, bunu dikkate aldınız mı? Bu hava savunmamız S-400 almamıza oranla baktığımızda daha bütçede açığa neden olacak mıdır? S-400´lerle ilgili bunları almamız halinde Amerikan Parlamentosunun almış olduğu bir takım kararlar var ve bunlar Türkiye´ye yaptırım uygulanacağını söylüyor. Bunlara karşı ekonomiyi tahkim ettik mi, gerekli önlemleri aldık mı? Bu tür işlere giriştiğiniz zaman dış politika dengeleriyle oynarsınız. Dengeler nasıl kuruldu bunu merak ediyoruz?"