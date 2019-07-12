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Yine rahatsız oldular! CHP'den S-400 açıklaması

S-400 hava savunma sisteminin teslimat sürecinin başlamasıyla ilgili olarak CHP tarafı rahatsız olmaya devam ediyor. CHP'li Faik Öztrak, S-400'ler ile ilgili olarak 'Dengeler nasıl kuruldu merak ediyoruz' ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.

12 Temmuz 2019 Cuma 19:42
Yine rahatsız oldular! CHP'den S-400 açıklaması

S-400 ve F-35 konusunda milli bir duruş sergilemeyerek Türkiye'nin yararına olan her şeye muhalefet olan CHP, yeni açıklamasıyla şaşırtmadı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'S-400 alarak ABD yaptırımına karşı ne önlemler aldık' diyerek rahatsızlıklarını dile getirdi.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik´in S-400 konusunda CHP´nin milli bir durum sergilemediği yönündeki sözlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Baştan beri söylüyoruz; bu ülkenin askerleri, savunma uzmanları diyorlarsa ki `bizim yüksek savunma füzelerine ihtiyaç var´, o zaman alacaklardır, karşı çıkmayız. Onun yanında diyoruz ki; bunları alırsak F-35 almamızda sıkıntı çıkabilir, bunu dikkate aldınız mı? Bu hava savunmamız S-400 almamıza oranla baktığımızda daha bütçede açığa neden olacak mıdır? S-400´lerle ilgili bunları almamız halinde Amerikan Parlamentosunun almış olduğu bir takım kararlar var ve bunlar Türkiye´ye yaptırım uygulanacağını söylüyor. Bunlara karşı ekonomiyi tahkim ettik mi, gerekli önlemleri aldık mı? Bu tür işlere giriştiğiniz zaman dış politika dengeleriyle oynarsınız. Dengeler nasıl kuruldu bunu merak ediyoruz?"

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:42
  1. CHP
  2. Faik öztrak
  3. S-400

YORUM YAZ

  • BahabsbBahabsb18 dk önce
    Dengeler senin gibi seref yoksunu vatan hainlerinin kellerini oksamakla baslanacak onun uzerine kuruldu...
  • BATTALBATTAL29 dk önce
    CHP “iyice düşünüp taşındınız mı gerekli önlemleri aldınız mı” diyor. Ne var bunda? İstiyorsunuz ki hiç kimse uyarmasın her işe bodoslama dalın kafa göz yarılmış ne gam! Muhalefet, bir iktidar için nimettir kıymetini bilin. Biraz akıllı olmakta bir zarar yok korkmayın bu kadar akıldan.
  • İbrahimİbrahim33 dk önce
    Şaşırmadık...
  • HüseyinHüseyin36 dk önce
    ULAN BUNLAR TAM BİR VATAN HAİNİ ulan babanız ermeni mi be sizi vatan hainleri sizi
  • Emine Altin Emine Altin 37 dk önce
    Ilelebet rahatsiz olmalari dilegiyle
  • sukrusukru37 dk önce
    Denge hesaplaması yapıldı,ABD uşağı itler bir tarafa vatanseverler diğer tarafa kondu,vatanseverler ağır bastı ve s400 alındı.
  • abdullahabdullah37 dk önce
    yerli-milli olmadığınız için bunu Türk tarafından bilmiyor olabilirsiniz ama ABD vesayetinin sözcüleri olarak bir fikriniz olmalıydı.... Tabi orada da sıkıntı var dökülen arabanın her yerinden farklı ses gelmesi gibi pentagonu ayrı, dışişleri ayrı, ciası ayrı, beyaz sarayı ayrı, brükseli ayrı ses çıkarıyor...kıçı başı ayrı oynayınca orada da hangi dengeler var sizin için zor olmalı Sn.Kemal Dervişin Çırağı...
  • BozkurtBozkurt38 dk önce
    Yahu ben bu CHP li lerin hala devletimizin yanında duymamalarını anlamıyorum attık bunların Türk ve müslüman olmadığına inanıyorum bunların hepsi... çocuğu

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