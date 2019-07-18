Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Twitter üzerinden yaptığı skandal paylaşımlarla kamuoyunun tepkisini çeken ve hakkında açılan dava kapsamında bugün ikinci duruşmasına çıkan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, aynı mecra üzerinden tepki çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Mahkemeye ilişkin bir mesaj yayınlayan Kaftancıoğlu, Nazım Hikmet'in şiirinden yola çıkarak hakimleri hedef aldı.

Kaftancıoğlu paylaşımında hakimleri uşaklıkla suçlarken, şu ifadeleri kullandı:

"Duruşmada aklıma Nazım Usta'nın şiiri geldi: Sen bu kavgada bir nokta bile değil, bir küçük, eğri virgül, bir zavallı vesilesin. Ben, kızabilir miyim sana? Sen de bilirsin ki, benim âdetim değildir bir posta tatarına, bir emir kuluna sövmek, efendisine kızıp uşağını dövmek"

17 yıl hapsi isteniyor

CHP’li Canan Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından açılan dava 28 Haziran'da görülecek. 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu için 17 yıla kadar hapis cezası istiyor.