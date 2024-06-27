Yine olay iddialar! İmamoğlu telefon edip… İşte İsmail Saymaz'ı Sözcü'den koparan olay

RECEP YEŞİL

Sözcü TV'den tekrar ayrılan İsmail Saymaz, tekrar Halk TV'ye geçti. Başınız döndü değil mi? İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğlu, daha başınızı çok döndürecek.

"1 Temmuz’dan itibaren.."

İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, işin gerçeğini anlatmaksızın, hiçbir şey yokmuş gibi, daha önce de benzeri şekilde gel-gitler yaşamamış gibi, şu ifadelere yer verdi:

15 aydır çalıştığım Sözcü TV’ye ve Sözcü gazetesine bugün veda ediyorum. Sözcü Ailesi’ne teşekkür ederim. 1 Temmuz’dan itibaren eski yuvam Halk TV’de olacağım. Yazı ve haberlerime halktvcomtr sitesinde devam edeceğim. Halk TV’de, kaldığımız yerden devam… Yolumuz açık olsun.

Saymaz'ı Sözcü'den koparan olay

Saymaz'ı Sözcü'den koparan olayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı telefon olduğu iddia edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolgahan Erdoğan X'ten yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Saymaz'a 'Saraçhane bülbülü' göndermesi yapan Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

İsmail Saymaz'ın Sözcü TV'den ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. Sözcü TV, Adalar’daki araç eylemini geçtiğimiz hafta hem canlı verdi, hem haberlerine taşıdı.

İddialara göre bu haberler üzerine İmamoğlu, İsmail Saymaz'ı arayarak “Sizinkiler ne yapmaya çalışıyor?” demiş.

İsmail Saymaz da bunun üzerine Sözcü Tv Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek'i arayıp “Bu canlı yayına ne gerek var” diye konuşmuş.

Bunun üzerine Alişer Delek “Yayınlarda istediğin gibi konuşuyorsun, kanalın işlerine karışma” deyince ipler kopmuş.

Ne diyelim dengeler sürekli değişse de Saraçhane Bülbülleri her daim kendilerine ötecek bir mecra bulmaya devam ediyor.

Fatih Portakal 14 milyona imza attı

Bilindiği üzere; Fatih Portakal, yeni sezon için Sözcü TV ile 14 milyon liralık sözleşmeye imza atmıştı.

Portakal'ın bu para dışında, otel ve uçak masraflarının da karşılanıyor olması, Sözcü TV çalışanları arasında rahatsızlığa neden olduğu kaydedilmişti.