  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Denetimi bypass eden kamu arazisindeki 5 yıldızlı oteller aslında Türk milletine borçlu: ANTOP, “Bütün pazarlarda tek fiyat” uygulamasına geçti Otellerde “milliyet farkı” ANTOP’u isyan ettirdi

Ekrem İmamoğlu fırça mı attı? Sözcü özür dileye dileye bir hal oldu

Emeklilerin refah payı için ilk kez oran verildi

Hay Maşallah! Denizaltılarımıza teslim ediliyor! İzleyen bir daha izliyor

İnsan ticareti yapan medeni(!) Batı şimdi köşeye sıkıştı: Milyonlarca insanı köle olarak satmışlardı... Afrika ülkeleri tazminat istiyor

10 soruda "onaylı randevu" dönemi! 13 Mayıs'ta hastanelerde bu uygulama başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzin vermeyeceğiz

Lockheed Martin Genel Müdürü'nden F-16 Block-70 açıklaması: Teslimat tarihi belli oldu

İmamoğlu anketinde ders gibi sonuç

Yahudi karakterini 1 dakikada öyle bir anlattı ki? İsrailliler neden acımasız ve vicdansız izleyin
Aktüel Yine okulda dehşet! İstanbul'da veli müdürün odasını bastı
Aktüel

Yine okulda dehşet! İstanbul'da veli müdürün odasını bastı

Yeniakit Publisher
2024-05-10 19:01:00 -
Yine okulda dehşet! İstanbul'da veli müdürün odasını bastı

Maltepe’de okul ile birlikte geziye katılan öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı.

Maltepe’de okul ile birlikte geziye katılan öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü.

O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T. çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı. Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Okul müdürü ise polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyleyince taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Velinin okul müdürü ve yardımcısına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan veli D.T. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23