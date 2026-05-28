  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nişanyan’ın sözleri yeniden gündemde! "Erdoğan bizi satanist p.zevenklerin elinden kurtarmış" 1 Haziran'da yapılacaktı! CHP PM toplantısı ertelendi Işıldaklı tayfa kuduracak, komaya girecek Mehter ve dualarla kutlanacak Bir bu eksikti! Çin ile Avrupa ülkesi arasında denizde gerilim! Söz konusu Yunan değil Türkiye'nin güvenliği MHP ve DEM heyetleri bayramlaştı Savaş personel kıtlığına yol açtı ‘Eleman aranıyor’ 2 yıl aradan sonra yeniden! AK Parti ile CHP bayramlaştı Üniversitede skandal görüntü! Öğrencinin elindeki Filistin bayrağını görünce diplomayı vermediler İran'da peş peşe patlamalar!
Dünya Katar Emiri Al Sani'den Trump hamlesi
Dünya

Katar Emiri Al Sani'den Trump hamlesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Katar Emiri Al Sani'den Trump hamlesi

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, Orta Doğu’daki son gelişmeler ve bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları görüştüğü bildirildi.

Katar Emirlik Divanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Temim ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile gerilimin düşürülmesi ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası girişimler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkiler ve iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konuları da ele alındı.

 

Görüşme sırasında Katar Emiri Temim, güvenlik ve istikrarın sağlanması için siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi ve tüm taraflar arasında diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump ise Katar'ın Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına verdiği destek ile taraflar arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik rolünü takdir ettiğini dile getirdi.

Trump, Katar'ın taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını azaltma ve bölgede tansiyonun düşürülmesine katkı sağlama yönündeki girişimlerini övdü.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberlerindeki heyetle 25 Mayıs'ta Katar'a gitmişti.

Katar gönülleri fethetti
Katar gönülleri fethetti

Dünya

Katar gönülleri fethetti

Katar ve Suudi Arabistan'dan kritik zirve! ABD-İran hattındaki ateşkes için Riyad ve Doha devreye girdi!
Katar ve Suudi Arabistan'dan kritik zirve! ABD-İran hattındaki ateşkes için Riyad ve Doha devreye girdi!

Gündem

Katar ve Suudi Arabistan'dan kritik zirve! ABD-İran hattındaki ateşkes için Riyad ve Doha devreye girdi!

İran'a 12 milyar dolar teklif edildi iddiası! Katar'dan jet açıklama
İran'a 12 milyar dolar teklif edildi iddiası! Katar'dan jet açıklama

Dünya

İran'a 12 milyar dolar teklif edildi iddiası! Katar'dan jet açıklama

Pezeşkiyan'dan Katar'a kaza masası çağrısı! "Onurlu bir anlaşmaya hazırız" diyerek topu Batı'ya attılar!
Pezeşkiyan'dan Katar'a kaza masası çağrısı! "Onurlu bir anlaşmaya hazırız" diyerek topu Batı'ya attılar!

Gündem

Pezeşkiyan'dan Katar'a kaza masası çağrısı! "Onurlu bir anlaşmaya hazırız" diyerek topu Batı'ya attılar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23