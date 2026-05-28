Katar Emiri Al Sani'den Trump hamlesi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, Orta Doğu’daki son gelişmeler ve bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları görüştüğü bildirildi.

Katar Emirlik Divanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Temim ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile gerilimin düşürülmesi ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası girişimler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkiler ve iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konuları da ele alındı.

Görüşme sırasında Katar Emiri Temim, güvenlik ve istikrarın sağlanması için siyasi ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesi ve tüm taraflar arasında diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump ise Katar'ın Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına verdiği destek ile taraflar arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik rolünü takdir ettiğini dile getirdi.

Trump, Katar'ın taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını azaltma ve bölgede tansiyonun düşürülmesine katkı sağlama yönündeki girişimlerini övdü.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberlerindeki heyetle 25 Mayıs'ta Katar'a gitmişti.