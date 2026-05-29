MEB ile TÜGVA anlaştı, solcular laik atak geçirdi! Din eğitimini hazmedemediler
MEB ile TÜGVA anlaştı, solcular laik atak geçirdi! Din eğitimini hazmedemediler

Yaz tatili döneminde devlet okullarında yürütülecek eğitim programlarına ilişkin iş birliği 2030’a kadar uzatıldı. Söz konusu programda din derslerinin de olması nedeniyle solcu medya organları 'laiklik' bahanesiyle anlaşmaya karşı çıktılar.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında yürütülen iş birliği protokolünün yenilendiği ve anlaşmanın 2030 yılına kadar geçerli olacağı bildirildi. Protokol kapsamında yaz tatili döneminde devlet okullarının çeşitli eğitim faaliyetleri için kullanılmasına yönelik planlamalar gündeme geldi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte vakfın yaz eğitim programlarında dini içerikli ders başlıklarına da yer verileceği ifade edilirken, uygulamanın kapsamı ve detaylarına ilişkin tartışmalar kamuoyunda dikkat çekti.

 

Çıldırdılar

MEB ile TÜGVA arasındaki bu eğitim işbirliği, muhalif medyada rahatsızlığa neden oldu.

Söz konusu yaz aylarında verilecek olan din eğitiminin protokole aykırı olduğu iddia edilirken, her zamanki gibi "laiklik" algısı öne çıkarıldı.

 

Anlaşmanın detayları

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında daha önce yürürlükte olan protokolün yenilenerek 2030 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Söz konusu iş birliği çerçevesinde eğitim faaliyetlerinin yaz dönemlerinde de sürdürülebileceği ifade ediliyor.

Protokolün, okul binalarının tatil dönemlerinde farklı eğitim programları için kullanılmasına olanak tanıdığı aktarıldı.

 

Açıklamalara göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 2026 yılı yaz eğitim programına din içerikli ders başlıkları eklemeyi planlıyor. Program kapsamında ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin hedeflendiği belirtiliyor.

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan içerikte Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve hadis derslerinin yer alacağı ifade ediliyor.

Vahap

"İt ürür,kervan yürür".demiş atalarımız.

İbb

Bunlar hani İBB yılda vakıflar a 50 milyon yardım yapıyor diyordu (1 yılda idda o) Sadece 1 Döküm Sahasından 1 Günde 50 MİLYON çalıdıkları ve O parayla Jet Uçakta uyuşturucu ve Fuhuş Alemleri yaptıkları ortaya Çıkmamışmıydı...!
