Kurtulmuş'tan 1453 paylaşımı: Adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj yayımladı. Fetih hareketinin sadece askeri bir başarı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur" ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü vesilesiyle tebrik mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından "29 Mayıs 1453" etiketiyle açıklama yapan Kurtulmuş, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan bu kutlu zaferin tarihi önemine dikkat çekerek, bu topraklarda var olmanın şükranını ve ağırlığını yüreklerinde taşıdıklarını belirtti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun. Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Kutlu fethin büyük komutanını, kahraman ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyor, bu topraklarda var olmanın ağırlığını ve şükranını yüreğimizde taşıyoruz."
Kurtulmuş, paylaşımını, "29 Mayıs 1453" etiketiyle yaptı.
