  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den petrol hamlesi! Yeni yaptırımı duyurdular Bu gece tansiyon çok yüksek! ABD uçağı vuruldu İşgalci katiller! Adım adım ele geçiriyorlar İran ateşkes kararını ilan etti İran'dan Buşehr açıklaması! Patlamanın kaynağını bildirdiler Sıcak saatler yaşanıyor! İran saldırıya geçti Fransa'dan terör devleti İsrail'e çağrı! Katar Emiri Al Sani'den Trump hamlesi Putin'den 4 ülkeye çağrı: Muazzam sonuçlar doğurabilir Yasemin Minguzzi, İstanbul'un göbeğinde haykırdı
Gündem Kurtulmuş'tan 1453 paylaşımı: Adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur
Gündem

Kurtulmuş'tan 1453 paylaşımı: Adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kurtulmuş'tan 1453 paylaşımı: Adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj yayımladı. Fetih hareketinin sadece askeri bir başarı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü vesilesiyle tebrik mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından "29 Mayıs 1453" etiketiyle açıklama yapan Kurtulmuş, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan bu kutlu zaferin tarihi önemine dikkat çekerek, bu topraklarda var olmanın şükranını ve ağırlığını yüreklerinde taşıdıklarını belirtti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun. Yeni bir çağı başlatan bu fetih, aynı zamanda, bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Kutlu fethin büyük komutanını, kahraman ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyor, bu topraklarda var olmanın ağırlığını ve şükranını yüreğimizde taşıyoruz."

Kurtulmuş, paylaşımını, "29 Mayıs 1453" etiketiyle yaptı.

Karadeniz fırtınası durdurulamıyor şampiyonluk coşkusu tüm şehri sardı! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 52 Orduspor’a zafer tebriği!
Karadeniz fırtınası durdurulamıyor şampiyonluk coşkusu tüm şehri sardı! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 52 Orduspor’a zafer tebriği!

Gündem

Karadeniz fırtınası durdurulamıyor şampiyonluk coşkusu tüm şehri sardı! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 52 Orduspor’a zafer tebriği!

Kurtulmuş'tan İsrail sözleri: Bu Türkiye'nin meselesi
Kurtulmuş'tan İsrail sözleri: Bu Türkiye'nin meselesi

Gündem

Kurtulmuş'tan İsrail sözleri: Bu Türkiye'nin meselesi

Kurtulmuş’tan Azerbaycan mesajında dikkat çeken vurgu! İki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz
Kurtulmuş’tan Azerbaycan mesajında dikkat çeken vurgu! İki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz

Gündem

Kurtulmuş’tan Azerbaycan mesajında dikkat çeken vurgu! İki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz

Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesi paylaşımı: Bu utanç verici karanlık müdahaleyi unutmadık
Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesi paylaşımı: Bu utanç verici karanlık müdahaleyi unutmadık

Gündem

Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesi paylaşımı: Bu utanç verici karanlık müdahaleyi unutmadık

Kurtulmuş'tan 28 Mayıs tebriği
Kurtulmuş'tan 28 Mayıs tebriği

Siyaset

Kurtulmuş'tan 28 Mayıs tebriği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23